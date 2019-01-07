Phil Johnston ile Rich Moore’un yönettiği ve John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot ile Traji P. Henson’un oynadığı Ralph ve Internet (Ralph Breaks the Internet), 11 Ocak 2019’da UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ralph ve Internet, büyük ekran video oyununun kötü adamı Ralph ve O’nun uyumsuz dostu Vanellope von Schweetz’e merhaba diyor. Bu macerada, Litwak’ın oyun salonunu geride bırakarak, internetin keşfedilmemiş, genişlemiş ve hızlı tempolu dünyasının içine dalıyorlar ki bu macera kime sorduğunuza bağlı olarak, inanılmaz derecede şaşırtıcı, heyecan verici ya da oldukça eziyetli olabilir.

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