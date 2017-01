Yılın Kadınları If İstanbul’da Buluşuyor

16 Şubat’ta başlayacak If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nden tüyolar gelmeye devam ediyor. Natalie Portman ve Lily Rose Depp’i buluşturan büyüleyici fantastik Planetarium, İstanbul galasını If İstanbul’da yaparken, Lone Scherfig’in Gemma Arterton’ı başrole taşıdığı romantik komedisi Their Finest ve Michelle Williams, Kristen Stewart, Laura Dern ve Lily Gladstone’un muhteşem oyunculuklarıyla da çok konuşulan Certain Women, Türkiye’de ilk kez If İstanbul’da gösterilecek.

Basın Bülteni

