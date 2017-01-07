Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınması, sinemanın yaratıcı bakış açısından yararlanarak toplumsal konularda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirdiği Kısa Film Yarışması’nda finale kalan projeler belli oldu. Kısa Film Uzun Etki ismiyle düzenlenen ve konusu Mülteci Kadınlar olarak belirlenen yarışmaya 126 kısa film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 15 filmin ve yönetmenlerinin isimleri açıklandı.

Basın Bülteni

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