Refik Erduran’ı Kaybettik

Köşe yazarlığı yapan ve çok sayıda tiyatro oyunu kaleme alan gazeteci yazar Refik Erduran, 07 Ocak 2017 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 13 Şubat 1928 tarihinde İstanbul‘da doğan Erduran 1947 sonbaharında Amerika’da Cornell Üniversitesi’nde tiyatro tarihi okudu. 1954 – 1955 yılları arasında TEF adlı haftalık mizah dergisini yönetti, yayıncılık ve filmcilikle uğraştı. Yayımcılık işlerini Ertem Eğilmez‘e bıraktı, tiyatro yazarlığına yöneldi. Daha çok güldürü ve vodvil türünde oyunlar yazdı. Senaryosunu yazdığı 1955 yapımı Gün Doğarken adlı sinema filmini Orhon M. Arıburnu yönetti. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.