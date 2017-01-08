A ndrea Arnold’un yönettiği ve Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough ile McCaul Lombardi’nin oynadığı American Honey, 13 Ocak 2017’de Kurmaca Film dağıtımıyla Kurmaca Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İlk kez gösterildiği 69. Cannes Film Festivali’nden büyük övgüler toplayarak George Miller başkanlığındaki jüriden Jüri Özel Ödülü’nü kucaklayan American Honey, yoksulluk gibi hayat sıkıntılarını geride bırakarak evden kaçan ve ABD’de şehir şehir dolaşarak dergi aboneliği satan bir grubun peşinde uzun yolculuğa katılan Star’ın yaşam öyküsüne odaklanıyor. Jack’in de yer aldığı bu grupta Star’ı, yaşayacağı aşk ve renkli parti geceleri bekliyor.