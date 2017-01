Farren Blackburn’un yönettiği ve Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt ile Charlie Heaton’un oynadığı İçeride (Shut In), 27 Ocak 2017’de The Moments Entertainment dağıtımıyla Tanweer Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Senarist Christina Hodson, İçeride filmini yazmak için ilhamın, New York’da harap durumda bir stüdyo apartman dairesinde yalnız yaşarken geldiğini söylüyor. Gece yarısı duyduğu kaynağı bilinmeyen seslerin gölgesinde yazdığı ilk senaryoyu bitirmesi altı haftasını alıyor. Sonucunda ise, karışık duygular ve rahatlatıcı ancak dolambaçlı bir sona sahip şiddetli bir psikolojik gerilim oluyor.