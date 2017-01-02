Çarşamba Buluşmaları Bu Hafta Bora Gencer’i Konuk Ediyor

Mehmet Taşdiken tarafından yürütülen Çarşamba Buluşmaları, 04 Ocak 2017 Çarşamba günü 19:00 – 21:00 saatleri arasında Bora Gencer’i konuk ediyor. Buluşmalar, “Hayriye Cad., No: 12, Kat: 2, Galatasaray, İstanbul” adresinde bulunan Fransız Sokağı Kültür Merkezi’nde her Çarşamba günü düzenleniyor. 21 yıldır Türkiye’nin klâsiği olan etkinlik, sanat ve kültür hayatında artık gençlerle de beslenen duayen bir platform haline geldi. Aşk Başına Gelince, Kaçak Gelin, Bize Ne Oldu gibi TV dizilerinde rol alan ses sanatçısı Bora Gencer, 2019 yapımı Renklerde Kaybolan Hayat adlı sinema filminde de oynadı.