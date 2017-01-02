22. Türkiye Almanya Film Festivali’nin Jürilerine Başkanlık Edecek İsimler Belirlendi

22. Türkiye Almanya Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin başkanlığını Edgar Reitz üstleniyor. Alman Dili ve Edebiyatı, Gazetecilik ve Tiyatro Bilimleri eğitimi alan Edgar Reitz, 1957 yılından itibaren görüntü yönetmeni, endüstri filmleri ve belgesel film yönetmeni olarak çalıştı. Festivalin Kısa Film Yarışmasının Jüri Başkanlığını ise Tevfik Başer üstlenecek. Tevfik Başer, halen Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Basın Bülteni

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Edgar Reitz



Tevfik Başer

