OPET ve Cinemaximum’dan Sinema Devrimi

Yeniliklerin markası OPET, Cinemaximum ile iş birliği yaptı. Ülkemizin 33 ilinde, 88 sinema ve 773 salonuyla en büyük sinema zinciri olan Cinemaximum biletleri, OPET istasyonlarına gelenlere herhangi bir yakıt veya market alışveriş şartı olmaksızın yüzde 50’ye varan indirimlerle sunulacak. Sinemaseverler, güzergahları üzerindeki OPET istasyonlarından sinema biletlerini kolaylıkla alabilecekler. İş birliği kapsamında, sinemaseverler İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Cinemaximum Sinemaları’nda 12 TL, diğer 30 ilde bulunan Cinemaximum Sinemaları’nda ise 10 TL karşılığı sezon filmlerini izleyebilecek.