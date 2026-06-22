Kenan Öztürk’ün yönettiği ve Serkan Şengül, ?????, ????? ile ?????’in oynadığı Sevimli Göbüşler, 26 Haziran 2026’da Skypic Films dağıtımıyla Altayaz Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Genç bir doğa meraklısı olan Serkan, yalnız başına keşif yaptığı bir orman gezisinde beklenmedik bir şekilde sevimli ama heybetli bir ayıcık ile karşılaşır. Büyük bir korkuya kapılan Serkan panikle koşmaya başlar; ancak yorgunluktan bir ağaca tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip yere düşer. Serkan gözlerini açtığında, karşısında ona yardım etmek için uzanmış dev bir pençe görür—ve o pençe konuşmaktadır! Konuşmayı bilen bu Ayıcık, teknolojiye büyük bir ilgi duyan, meraklı ve iyi kalpli bir orman sakini olduğunu açıklar. Serkan ilk şaşkınlığını atlattığında, ikili arasında sıcak, eğlenceli ve beklenmedik bir dostluk oluşur. Ayıcık, Serkan’ı ormanın gizli yollarına, hayvanların birlikte yaşama düzenine ve doğayı korumanın önemine dair büyüleyici bir maceraya çıkarır. Serkan ise Ayıcık’a insan dünyasındaki teknolojiyi bilinçli ve doğru şekilde kullanmanın yollarını gösterir. Ormanda ilerledikçe ikisi sadece eğlenmekle kalmaz; çocuk izleyicilere doğayla uyum içinde yaşamanın, paylaşmanın, merak etmenin ve sorumluluk almanın önemini pedagojik bir dille anlatırlar. Serkan ve Ayıcık’ın şakalaşmaları, birlikte tehlikeleri aşmaları ve dostluklarını güçlendiren duygusal anlar hikâyeye hem neşe hem derinlik katar. Macera sonunda Serkan ve Ayıcık, ormanın derinliklerinde saklı küçük ama anlamlı bir sır keşfeder; böylece hem doğayı koruyan hem de teknolojiyi akıllıca kullanan bir ekip hâline gelirler. İkilinin bağı, insanlarla hayvanların dünyalarının düşündüğümüzden daha yakın hatta birbirini tamamlayan dünyalar olabileceğini anlatan umut dolu bir mesajla son bulur.

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