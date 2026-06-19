Murat Cemcir’in Sesinden Şapkalı Kedi, 06 Kasım’da Sinemalarda, Yayınlanan Yeni Afiş ve Renkli Fragman Sihirli Dünyanın Kapılarını Aralıyor

Minik sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Şapkalı Kedi’den yeni afiş ve eğlence dolu bir fragman yayınlandı. Şapkasını taktığında tüm hünerlerini ortaya koyan Şapkalı Kedi, minik dostlarına neşe saçmaya ve onları daha önce görmedikleri fantastik bir dünyaya götürmeye hazırlanıyor. Şapkalı Kedi, TME Films dağıtımıyla 06 Kasım 2026 Cuma günü, 3D seçeneği ile sinema salonlarında yerini alacak. Türk sinema ve televizyon dünyasında canlandırdığı komik ve eğlenceli karakterlerle gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Murat Cemcir, bu kez perdenin en sıradışı kahramanı olan Şapkalı Kedi’ye sesiyle eğlenceli ve muzip bir şekilde hayat veriyor.

Basın Bülteni

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