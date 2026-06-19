Yeni Nesil Animasyon Filmi Robu 404, 02 Ekim’de Sinemalarda

CB Medya imzalı Robu 404, tam zamanlı yapay zekâ üretim modeliyle geliştirilen yeni nesil çocuk animasyon filmi olarak 02 Ekim 2026 Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor. Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği projenin kreatif yapımcısı ise Ayşe Ayar. Filmin yönetmen koltuğunda Barış Çorak otururken, senaryo İpek Çolakoğlu ve Yağmur Ayar’ın imzasını taşıyor. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan Robu 404, yapay zekâyı sadece teknik bir üretim aracı olarak değil, yaratıcı sürecin son derece aktif bir parçası olarak konumlandırıyor. Görsel dünya, karakter tasarımları ve üretim akışında yapay zeka teknolojilerinden yararlanan film, Türkiye’de animasyon üretiminin geleceğine dair güçlü bir örnek sunuyor.

Basın Bülteni

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