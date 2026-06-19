Drakula İstanbul’a Dünya Turunda

Sinematek / Sinema Evi’nin Kurukahveci Mehmet Efendi desteği ile gerçekleştirdiği üçüncü restorasyon projesi, sinemamızın bugüne ulaşan ve korku türünde kültleşmiş en eski filmi Drakula İstanbul’da, The Cleveland Institute of Art Cinematheque ile başladığı uluslararası yolculuğuna devam ediyor ve dünyanın en prestijli restore film festivali Il Cinema Ritrovato’da izleyiciyle buluşuyor. Mehmet Muhtar’ın 1953 yapımı filmi, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde Bologna’da izleyicilerle buluşacak. Bu sene kırkıncı kez yapılacak olan Il Cinema Ritrovato, izleyicileri sinema tarihinden klasikleşmiş önemli filmleri restore halleri ile yeniden keşfetmeye alan açıyor.

Basın Bülteni

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