Pera Müzesi Sahnesi’nde Serge Avedikian Filmleri Gösterimi

Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından 01 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 2. Hantibum Festivali kapsamında Fransalı Ermeni yönetmen Serge Avedikian özel bir etkinliğe konuk oluyor. 27 Mart 2026 Cuma günü Pera Müzesi Sahnesi’nde Avedikian’ın katılımıyla biri kısa metraj animasyon, ikisi belgesel olmak üzere yönetmenin üç adet filmi, Hayırsızada (Chienne d’Histoire – Barking Island), İstanbul Sokak Köpekleri ve Sölöz’e Dönüş sinemasever izleyicilerle buluşacak. Gösterimlerin ardından kendisiyle söyleşi düzenlenecek olan Serge Avedikian, 1955’de Erivan’da doğdu, ailesiyle birlikte 1970 yılında Fransa’ya yerleşti.

Hayırsızada (Chienne d’Histoire – Barking Island)