Daniel Calparsoro’nun yönettiği ve Antonio Resines, Natalia Azahara, Anriana Torrebejano ile Roger Casamajor’nun oynadığı Soğuk Soygun (Mikaela), 03 Nisan 2026’da Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bayram arifesi akşamında İspanya’yı büyük bir kar fırtınası etkisi altına alır, Trafik felç olur, insanlar araçlarında mahsur kalırlar. Karanlık ve soğuk gece kaosa dönüşmüştür. Trafikte mahsur kalan araçlar arasında para dolu zırhlı bir banka aracı vardır, Azılı bir hırsız grubu durumu ani bir planla fırsata çevirmek ister. Kar fırtınası altında geçen, soygun, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle soluksuz izlenen bir takip filmi.

