Kurtuluş Projesi Filminden Beklenen Fragman Yayınlandı

Andy Weir’in New York Times’ın listesine göre çok satan romanından uyarlanan Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) filminin son fragmanı dünyanın en çok izlenen etkinliklerinden biri olan Super Bowl sırasında ilk kez izleyiciyle buluştu. Bu özel gösterimle birlikte fragman, kısa sürede dünya genelinde büyük ilgi gördü. Başrolünde Ryan Gosling’in yer aldığı, Akademi Ödüllü yönetmenler Phil Lord ve Christopher Miller imzalı film, insanlığın kaderinin uzayın derinliklerinde belirlendiği nefes kesici bir bilimkurgu hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Film, 20 Mart tarihinde TME Films dağıtımıyla, yalnızca sinemalarda (IMAX seçeneği ile birlikte) izleyiciyle buluşacak.

