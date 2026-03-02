Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği iş birliğinde düzenlenen Filistin Film Günleri, 06 – 08 Mart 2026 tarihlerinde Türkiye genelindeki sinema salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından son dönemde hayata geçirilen erişilebilir ve uygun fiyatlı gösterim kampanyalarının devamı niteliğindeki etkinlikte, Gidecek Yer Yok (No Other Land), Hind Rajab’ın Sesi (The Voice of Hind Rajab) ve Senden Geriye Kalan (All That’s Left of You) adlı üç film için bilet fiyatı 120 TL olarak açıklandı. Bakanlık uygulamayla nitelikli uluslararası yapımların kitlelere ulaştırılacağını bildirdi.
