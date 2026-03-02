16. Sinepark Kısa Film Festivali

Galatasaray Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından 2007 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye’nin tek konsept kısa film festivali olan Sinepark, bu yıl 16. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Tür sinemasını odağına alan festivalde, son başvuru tarihi 07 Mart 2026′ya kadar uzatıldı. Sinemacılar; Alabora, Korku Tüneli, Komikaze gibi lunapark konseptli 7 farklı kategoride toplam 17 ödül için yarışmak üzere başvurularını FilmFreeway platformundan yapabilecekler. Festivalin bu yılki ana jürisinde sinema dünyasının saygın isimleri, Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, Görüntü Yönetmeni Burak Kanbir, Oyuncu Murat Kılıç, Akademisyen Ece Vitrinel ve Müzisyen Ekin Fil’den oluşuyor.

Afiş

