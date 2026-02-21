76. Berlinale’de Altın Ayı ve Büyük Jüri Ödülü, Bir Film Filmlerinin

76. Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) ödülleri bu akşam yapılan törende sahiplerini buldu. Yarışmada yer alan filmlerden Sarı Zarflar ve Kurtuluş festivalden ödüllerle döndü. Yönetmenliğini İlker Çatak’ın üstlendiği, Özgü Namal, Tansu Biçer, İpek Bilgin ve Leyla Smyrna Cabas’ın oynadığı Sarı Zarflar gecenin en büyük ödülü olan Altın Ayı’ya layık görüldü. Emin Alper imzalı, Bir Film’in ortak yapımcısı da olduğu, Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Taş’ın oynadığı Kurtuluş ise festivalin en büyük ikinci ödülü Büyük Jüri Ödülü’nü kazandı. Sarı Zarflar ve Kurtuluş yakında Bir Film dağıtımıyla sinemalarda gösterime girecek.