Emin Alper’in Yeni Filmi Kurtuluş, Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülünü Kazandı

Emin Alper’in son filmi Kurtuluş, dünya prömiyerini yaptığı 76. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü’nü aldı. 21 Şubat Cumartesi günü yapılan törende ödülünü alan Emin Alper, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Kurtuluş, korkunç suçlar işleyen faillerle ilgili. Onların düşünce yapısını anlamak istedim. Ancak, hayatta kalanların durumunu da anlamaya çalıştım.” Korucu Hazeran Aşireti ile terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasında sürmekte olan toprak çatışmasını odağına alan film, bir iktidar mücadelesini ve kurtuluş vaadinin peşinden giden bir köyün hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Emin Alper



Emin Alper



Hichi Demi – Emin Alper – Berkay Ateş

