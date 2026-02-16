Haberler

İSFF Kısa Film ve Belgesel Finalistleri Açıklandı

İSFF İstanbul Spor Filmleri Festivali, izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın öncülüğünde hayata geçirilen festival; sporu yalnızca rekabetin değil, insan hikâyelerinin, toplumsal dönüşümün ve güçlü anlatıların merkezine yerleştiriyor. 26 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleştirilecek festival kapsamında Kurmaca Kısa Film Yarışması ve Belgesel Film Yarışması düzenlenecek.

Kurmaca Kısa Film Yarışması Filmleri
A Good Day Will Coming

Breaking the Tide

G!

Inundation

Jai

The Champion’s Mural

The Fight

Untouchable

Belgesel Film Yarışması Filmleri
Abstract

Best Day Ever

Kickoff

Run Again

Sandra: The Drift Queen

Taina

The Madmen Coach

Una Familia Olimpica

