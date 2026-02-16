İSFF Kısa Film ve Belgesel Finalistleri Açıklandı

İSFF İstanbul Spor Filmleri Festivali, izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın öncülüğünde hayata geçirilen festival; sporu yalnızca rekabetin değil, insan hikâyelerinin, toplumsal dönüşümün ve güçlü anlatıların merkezine yerleştiriyor. 26 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleştirilecek festival kapsamında Kurmaca Kısa Film Yarışması ve Belgesel Film Yarışması düzenlenecek.

Kurmaca Kısa Film Yarışması Filmleri

A Good Day Will Coming



Breaking the Tide



G!



Inundation



Jai



The Champion’s Mural



The Fight



Untouchable



Belgesel Film Yarışması Filmleri

Abstract



Best Day Ever



Kickoff



Run Again



Sandra: The Drift Queen



Taina



The Madmen Coach



Una Familia Olimpica

