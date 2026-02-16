Emin Alper’in Yeni Filmi Kurtuluş, Berlin Film Festivali’nde Dünya Prömiyerini Gerçekleştirdi

Emin Alper’in son filmi Kurtuluş, dünya prömiyerini 76. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde 15 Şubat Pazar günü yapıldı. Filmin gösterim heyecanını kırmızı halıda Emin Alper’le beraber başrol oyuncuları Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Demir beraber yaşadılar. Biletleri günler öncesinden tükenen Kurtuluş’un prömiyerinde Emin Alper tüm ekibine ve oyuncularına teşekkür ederken filmle ilgili duygularını dile getirdi.

Naz Göktan – Feyyaz Duman – Caner Cindoruk –

Naz Göktan – Hichi Demi – Feyyaz Duman – Caner Cindoruk –

