Ute von Münchow Pohl’un yönettiği ve Jella Haase, Paul Pizzera, Michael Ostrowski ile Annette Frier’in seslendirdiği animasyon film Kahraman Cüceler: Görev Başında (Elfkins: Missione Gadget – Die Heinzels: Neue Mützen, Neue Mission), 13 Temmuz 2026’da A90 Pictures dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Elfie bir gün Bo ile tanışır. Bo, çok yetenekli bir cücedir. Farklı bir topluluğun üyesi olan Bo’nun arkadaşları da kendisi kadar hiç alışılmadık yeteneklere sahiptir. Polis teşkilatında Lanski ve hırçın kedisi Polipette cüceleri yakalamaya kararlıdırlar. Elfie’nin Bo ile kurduğu dostluk, yıllardır ayrı olan iki topluluğu karşı karşıya getirir.

Afiş

