Turizm ve Sinema BIFF26’da Buluşuyor: Bodrum’un Tanıtımı İçin Yaşayan Set Operasyonu Başladı

02 – 07 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek BIFF Bodrum Uluslararası Film Festivali, sinemayı yalnızca izlenen bir sanat dalı olmaktan çıkararak, doğrudan deneyimlenen bir turizm ürününe dönüştüren yenilikçi bir projeyi hayata geçiriyor. Festival, incoming turizmi canlandırmaya yönelik bu özel modelle Bodrum’u uluslararası ölçekte yeni bir çekim merkezi olarak konumlandırmayı hedeflerken; festival kapsamında geliştirilen yaklaşımda film, destinasyon ve benzersiz deneyim bir arada yer alıyor. Bu yeni ve özgün yaklaşım sayesinde turizmin gözbebeği Bodrum, klasik tatil anlayışının ötesine geçerek kültür ve sanat odaklı yepyeni bir seyahat rotası olarak öne çıkıyor.

Basın Bülteni

