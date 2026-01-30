TRT Ortak Yapımı Kanto Vizyona Girmek İçin Gün Sayıyor

Dünya prömiyerini 27. Şanghay Film Festivali’nde gerçekleştiren Kanto filmi, 06 Şubat’ta izleyicisiyle buluşuyor. Film, ödüllü belgeselleriyle de tanınan yönetmen Ensar Altay’ın ilk kurmaca filmi. TRT yapımları Meleklerin Koruyucusu (Guardian Of Angelsu) ve Kodokushi isimli filmlerin yönetmenliğini yapan Ensar Altay’ın ilk kurmaca filmi olan Kanto, 2023 yılında Saraybosna Film Festivali kapsamında Cinelink Work in Progress’te Cinelink Impact Ödülü’ne layık görülmüştü. Film Türkiye prömiyerini yaptığı 62. Antalya Film Festivali’nde, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanırken, 13. Boğaziçi Film Festivali’nde ise En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü de kazanmıştı.

Basın Bülteni

