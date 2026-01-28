Yardım Çağrısı Filmi, Ön Gösterimini Üsküdar Paribu Cineverse Emaar ScreenX’te Gerçekleştirdi

Korku ve gerilim sinemasının yeni soluğu Yardım Çağrısı (Send Help), 30 Ocak 2026 Cuma tarihindeki gösterime girişi öncesinde Üsküdar Paribu Cineverse Emaar ScreenX Sineması’nda düzenlenen özel ön gösterimle sinemasever izleyicilerle buluştu. Paribu Cineverse, başrollerinde Rachel McAdams ve Dylan O’Brien’ın yer aldığı film için 27 Ocak 2026 Salı günü, sinemayı deneyim alanına dönüştüren en gelişmiş salon tekniği ScreenX salonunda ön gösterime ev sahipliği yaptı.

Basın Bülteni

