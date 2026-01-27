Büyük Olay Geliyor, Olay Para 13 Şubat’ta Sinemalarda

Güçlü hikâyesi, iddialı oyuncu kadrosu, etkileyici prodüksiyonu ve bolca sürprizi ile geri sayıma başlayan Olay Para 13 Şubat’ta vizyona giriyor. Kıvanç Baran Arslan ve Kadir Polatcı’nın başrollerini paylaştığı film, sinema dünyasına farklı bir enerji getirmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve akıcı temposuyla Olay Para, sinema salonlarında büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Hem gişede sinemacının hem de izleyicinin yüzünü güldürecek bu yapım, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baran Arslan’ı ağırlıyor. Senaryoyu Kadir Polatcı ile birlikte kaleme alan Arslan, bu projeyle ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimini sinemaseverlerle biraraya getiriyor.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.