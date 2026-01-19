Epic: Elvis Presley Konserde Filminin Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı ve Afişi Paylaşıldı

Akademi Ödülü adayı ünlü yönetmen Baz Luhrmann tarafından keşfedilen, uzun süredir kayıp olan görüntülerin yer aldığı Epic: Elvis Presley Konserde filmi 27 Şubat’ta sinemalarda gösterime giriyor. Türkçe altyazılı birinci fragmanı ve afişi paylaşılan film, Elvis Presley’in hiç olmadığı kadar şarkı söylediği ve kendi hikâyesini anlattığı yepyeni bir sinema deneyimi. Elvis’i daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyin. Belgesel filmin yapımcılığı, Sony Music, Bazmark Films ve Authentic Studios tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

