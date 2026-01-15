28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı Filmi, Ön Gösterimini Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleştirdi

Paribu Cineverse, başrollerinde Ralph Fiennes, Jack O’Connell ve Emma Laird’in yer aldığı korku – gerilim türündeki 28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı için 14 Ocak Çarşamba günü ön gösterime ev sahipliği yaptı. Filmin Paribu Cineverse Kanyon’da gerçekleşen gösterimi, sinemaseverler ve korku türü tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü. 28 Gün Sonra (2002) ve 28 Hafta Sonra (2007) filmlerini takip eden serinin bu yeni halkası, izleyicileri zombilerin ötesinde, hayatta kalan insanların yarattığı karanlık bir dünyaya davet etti. Film, serinin hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.