Kardeş Takımı 3 Filminin Biletleri Özel Hediyesi ile Ön Satışta

TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye‘nin ortak yapımcılığında hayata geçirilen Kardeş Takımı serisi, üçüncü ve son filmi, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Kardeş Takımı 3 sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören film için vizyona sayılı günler kala biletler ön satışa açılıyor. 02 Ocak 2026 Cuma günü itibariyle biletleri ön satışa çıkan yapım, minikleri ve aileleri eğlence dolu bir maceraya davet ediyor. Bilet alan ve ilk hafta sonunda filmi izleyen herkese, Kardeş Takımı 3 filmi için özel tasarlanan sınırlı sayıdaki taçlar gişelerden hediye edilecek.

