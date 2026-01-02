Çekimleri Tamamlanan Çatlı Filminden Yeni Yılın İlk Fragmanı

Türkiye yakın tarihinin en çok konuşulan, figürlerinden birine odaklanan Çatlı, yeni yılın ilk fragmanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. 20 Mart 2026’da vizyona girecek film, 80’li ve 90’lı yılların Türkiye ve dünyadaki kaotik atmosferini; güç, sadakat ve bireysel bedeller ekseninde şekillenen bir anlatıyla beyazperdeye taşıyor. Deniz Enyüksek’in yönettiği projede; Abdullah Çatlı’nın Asala ile mücadelesinden yurt dışı operasyonlarına uzanan pek çok esrarengiz olay ele alınıyor.

