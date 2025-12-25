Josh Safdie’nin yönettiği ve Timothee Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’Zion ile Tyler the Creator’ın oynadığı Muhteşem Marty (Marty Supreme), 01 Ocak 2026’da Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç Marty Mauser’ın, “kazanmak” uğruna cehennemi andıran bir yolculuğa çıkışını merkezine alan Muhteşem Marty, klasik bir başarı hikâyesinin çok ötesine geçen bir film. Josh Safdie’nin son filminde bugüne kadar 2 Oscar adaylığı olan Timothée Chalamet’e Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow ve müzik dünyasından tanınan ünlü Tyler the Creator eşlik ediyor.

