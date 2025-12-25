Yıldız Kadrolu Film İzleyiciyle Buluştu: Anakonda’nın Ön Gösterimi Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleşti

Korku ve komedinin kült fenomenin modern yorumu olan Anakonda, Türkiye vizyonu öncesinde Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda düzenlenen ön gösterimle ilk kez izleyiciyle buluştu. 23 Aralık Salı günü 21:00’de gerçekleşen bu özel gecede, sinemaseverler Amazon Ormanları’nın derinliklerindeki tehlikeli ve komik bir maceraya davet edildi. Tom Gormican’ın yönettiği filmin başrollerini, Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn ve Thandiwe Newton paylaşıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.