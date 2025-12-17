Sen, Ben ve Toscana Filminin Afişi Paylaşıldı

Afişi paylaşılan Sen, Ben ve Toscana (You, Me & Tuscany) filminde Halle Bailey’in canlandırdığı Anna, işini ve kaldığı evi kaybedince, Toskana’da boş duran bir villa sahibi yakışıklı bir İtalyan olan Matteo’nun yanına uçmaya karar verir. Fakat Anna’nın, Matteo’nun villasına izinsiz olarak sadece bir geceliğine sızma planı, Matteo’nun sevgili annesi Gabriella’nın aniden çıkagelmesiyle suya düşer. Panikleyen Anna, Gabriella’nın kendisini Matteo’nun nişanlısı sanmasına göz yumar. Ama küçük yalan büyük bir soruna dönüşür. Matteo’nun kuzeni Michael ortaya çıktığında Anna, aralarındaki kıvılcımın birden 17hayatını değiştirecek bir ateşi tetikleyebileceğini keşfeder.

Basın Bülteni

