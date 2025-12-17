Alevi Vakıfları Federasyonu tarafından 19 – 21 Aralık 2025 tarihleri arasında 2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri düzenleniyor. Alevi – Bektaşi inanç ve kültür mirasını sinema aracılığıyla görünür kılmayı ve kolektif hafızayı güçlendirmeyi hedefleyen etkinliğin açılış töreni 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 20:00’de Taksim Atatürk Kültür Merkezi AKM Yeşilçam Sineması’nda yapılacak. Açılışta Güldiyar Tanrıdağlı, Caner Yılmaz ve Erkut Cantürk tarafından konser gerçekleştirecek. 2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri kapsamında yapılacak film gösterimleri 20 Aralık 2025 Cumartesi ve 21 Aralık 2025 Pazar günleri Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda ücretsiz düzenlenecek.

Ali’nin Tabiatı

Bars

Başka Semtin Çocukları

Kızılırmak – Karakoyun