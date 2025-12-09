Kat Coiro’nun yönettiği ve Halle Bailey, Rege Jean Page, Lorenzo de Moor ile Isabella Ferrari’nin oynadığı Sen, Ben ve Toscana (You, Me & Tuscany), 10 Nisan 2026’da UIP Filmcilik dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Anna, işini ve evini kaybedince, Toskana’ya, Matteonun yanına uçar. Ancak Anna’nın, Matteo’nun villasına bir geceliğine sızma planı, Matteo’nun annesi Gabriella’nın çıkagelmesiyle suya düşer. Panikleyen Anna, Gabriella’nın kendisini Matteo’nun nişanlısı sanmasına göz yumar. Ama küçük yalan soruna dönüşür; Matteo’nun kuzeni Michael ortaya çıktığında Anna, aralarındaki kıvılcımın hayatını değiştirecek bir ateşi tetikleyeceğini keşfeder.