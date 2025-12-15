Macera Takımı Kampta, 26 Aralık’ta Sinemalarda

26 Aralık’ta vizyona girecek olan, gerçek görüntülerle animasyonu harmanlayan aile filmi Macera Takımı Kampta filminde eğlence garanti. Çocukların unutulmaz zorluklarla yüzleşirken arkadaşlık ve takım çalışması hakkında önemli dersler öğrenecekleri, maceralarla dolu keyifli bir film. Bu hikâye aynı zamanda güçlü bir ekolojik mesaj da veriyor ve orman hayvanlarının birlikte çalışarak kampı kurtarabileceklerini kanıtlamak için kahraman olarak öne çıkmalarını anlatıyor. Hayal gücü geniş bir kız olan Maria ve çekingen arkadaşı Jan, eksantrik inşaatçı Sebastian tarafından tehdit edilen yaz kampını kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

