Silvia Quer’in yönettiği ve Julia Raya, Martin Abello, Anabel Alonso, Edu Soto, Ana Morgade ile Carlos Latre’nin oynadığı Macera Takımı (Campamento Garra de Oso – Bear Claw Camp), 26 Aralık 2025’de Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hayal gücü geniş ve hareketli bir kız olan Maria ve çekingen arkadaşı Jan, eksantrik inşaatçı Sebastian tarafından tehdit edilen yaz kampını kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Çocuklar bu maceralı görevlerinde, vadide hâlâ yaşadığına inandıkları ancak görünmeyen bir ayıyı ısrarla ararlar. Bu önemli macerada onlara komik ve huysuz, konuşan kokarca Fritz ve ormandaki diğer konuşan hayvanlar eşlik ediyor.

Macera Takımı Kampta, 26 Aralık’ta Sinemalarda

