Sen, Ben ve Toscana Filminin Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

Kat Coiro’nun yönettiği, Türkçe altyazılı birinci fragmanı paylaşılan Sen, Ben ve Toscana adlı filmde Anna, işini ve kaldığı evi aynı anda kaybedince, en dürüst dostu Claire’in tüm uyarılarına rağmen bir anda İtalya’ya, Matteo’nun yanına uçar. Ancak Anna’nın, Matteo’nun villasına izinsiz olarak sadece bir geceliğine sızma planı, Matteo’nun annesi Gabriella’nın aniden çıkagelmesiyle suya düşer. Panikleyen Anna, Gabriella’nın kendisini Matteo’nun nişanlısı sanmasına göz yumar. Ama küçük yalan büyük bir soruna dönüşür; Matteo’nun kuzeni Michael ortaya çıktığında Anna aniden, aralarındaki kıvılcımın hayatını değiştirecek bir ateşi tetikleyeceğini keşfeder.

Basın Bülteni

