Hind Rajab’ın Sesi, 19 Aralık’ta Sinemalarda

2025 Venedik Film Festivali’nde dakikalarca ayakta alkışlanan ve Gümüş Aslan Ödülü’ne layık görülen Hind Rajab’ın Sesi (The Voice of Hind Rajab) gerçek bir olaydan uyarlandı. Ülkemiz sinemalarında 19 Ocak 2025 tarihinde gösterime girecek olan filmde, Derisini Satan Adam ve Dört Kız Kardeş filmlerinin yönetmeni Kaouthar Ben Hania, Filistin’in yıllardır süregelen acı ve çatışmalarını, bireysel bir hikâye üzerinden evrensel bir dille anlatıyor. Hind Rajab’ın Sesi (The Voice of Hind Rajab), gerçek ses kayıtlarını dramatik sahnelerle harmanlayarak izleyiciyi tanıklığa davet ediyor. Filmin yapımcı kadrosunda, Joaquin Phoenix ve Brad Pitt gibi isimler yer alıyor.
- Basın Bülteni
