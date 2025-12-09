Bugün Güzel Filmi Dünya Prömiyerini Bakü’de Gerçekleştirdi

Türkiye’de 12 Aralık tarihinde vizyona girmeye hazırlanan Bugün Güzel filmi, ilk özel gösterimini Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirdi. Gala gecesine Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, yapımcı Cemal Okan, yönetmen Mehmet Ali Ergin ve oyuncular Ayça Ayşin Turan ile Oğuzhan Koç katıldı. Bakü’de olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren başrol oyuncuları, Azerbaycan halkına teşekkür ettiler.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

