Fatih Akın’ın yönettiği ve Diane Kruger, Matthias Schweighöfer, Laura Tonke, Jasper Billerbeck, Lisa Hagmeister, Kian Köppke, Lars Jessen ile Detlev Buck’ın oynadığı Amrum, 05 Aralık 2025’de Başka Sinema dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

1945 yılının yaz mevsiminde, savaşın son günlerinde, Kuzey Almanya’daki Amrum Adası’nda yaşamakta olan 12 yaşındaki Nanning, babasının yokluğunda ailesinin hemen hemen bütün sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmıştır. Savaşın izleri adada hâlâ hissedilirken, gelen önemli bir haber hem Nanning’i ve ailesini, hem de adadaki herkesin hayatını derinden etkileyecektir.

