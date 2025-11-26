Tekinsiz Bir Kitapla Cehenneme Dönen Bir Hayat: İdea 28 Kasım’da Sinemalarda

Usta senarist ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun karanlık ve gerilim yüklü bir evrene sürükleyen yeni filmi İdea, 28 Kasım’da sinemalarda seyirciyle buluşuyor. Film, görünürde sıradan bir olayın nasıl olup da insanın dünyasını altüst eden, akıl dışı bir gerçekliğe dönüştüğünü çarpıcı bir dille anlatıyor. Karanlık atmosferi, hassas mizahı ve Pirselimoğlu’na özgü derinlikli bakışıyla İdea izleyeni hem rahatsız eden hem de peşinden sürükleyen bir kâbusun içine çekmeye hazırlanıyor. 29 Kasım Cumartesi günü Kadıköy Sineması’nda ve 02 Aralık Salı günü Atlas Sineması’nda film ekibi ve oyuncuların da katılacağı özel gösterimler düzenlenecek.

Basın Bülteni

