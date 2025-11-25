Tayfun Pirselimoğlu’nun Yönettiği İdea 28 Kasım’da Sinemalarda

Tayfun Pirselimoğlu’nun yönettiği İdea, 28 Kasım’da gösterime giriyor. Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Ercan Kesal ve Jale Arıkan’ın oynadığı filmde Kemal şehirden uzakta, bir iş adamına ait boş bir villada bekçi olarak çalışmaktadır. Şehirden bir gece geç saatte dönerken, tek başına yolculuk yaptığı otobüse tuhaf bir adam biner, Kemal’in yakınına oturur. Adam bir süre sonra indiğinde Kemal adamın boşalttığı koltukta küçük bir kitap görür. Kapağında İdea yazan kitabı amaçsızca karıştırıp geri bırakır. Kemal’in hayatı o andan itibaren cehenneme döner. Açıklanmayan bir suçla itham edilir. Sonrasında gizli bir örgütün lideri muamelesi görerek tutuklanır. Kemal artık bir başkasıdır.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.