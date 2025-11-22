36. Ankara Film Festivali Ödüllerle Sona Erdi

36. Ankara Film Festivali, Ödül Töreni ile sona erdi. Festivalde İnci Demirkol En İyi Film Ödülü’nü Seyfettin Tokmak’ın yönettiği Tavşan İmparatorluğu kazanırken, En İyi Yönetmen Ödülü de Buradayım, İyiyim filmiyle Emine Emel Balcı’ya verildi. En İyi Belgesel Film Ödülü, Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel’in birlikte yönettiği Kardeş Türküler ile 30 Yıl belgeseline, En İyi Kısa Film Ödülü de Toprak Işık’ın yönettiği Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil) filmine sunuldu.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller:

Ulusal Uzun Film Yarışması

İnci Demirkol En İyi Film Ödülü: Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)

Hasibe Eren – Mahmut Fazıl Coşkun – Seyfettin Tokmak –

Diloy Gülün – Aslı Dadak – Osman Bayraktaroğlu – İrfan Demirkol



Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü: Aldığımız Nefes (Şeyhmus Altun)

En İyi Yönetmen Ödülü: Emine Emel Balcı (Buradayım, İyiyim)

Emine Emel Balcı – Mahmut Fazıl Coşkun



Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

Seçil Büker – Seyfettin Tokmak



En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sevda Baş (Atlet)

Gökhan Mumcu – Sevda Baş



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Hakan Karsak (Aldığımız Nefes)

Hasibe Eren – Hakan Karsak



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Çağdaş Ekin Şişman (En Güzel Cenaze Şarkıları)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Bedir Bedir (Perde)

En İyi Kurgu Ödülü: Semih Gülen, Arda Çiltepe (Atlet)

En İyi Özgün Müzik Ödülü: Eylül Deniz Keleş (Atlet)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Ayşe Alacakaptan (Atlet)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Sevi Sevgi (Aldığımız Nefes)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Emine Emel Balcı (Buradayım, İyiyim) / Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

Seyfettin Tokmak – Emine Emel Balcı –

Cengiz Özkarabekir – Handan Öztürk



Leyla Yılmaz – Cengiz Özkarabekir –

Seyfettin Tokmak – Handan Öztürk



SİYAD En İyi Film Ödülü: En Güzel Cenaze Şarkıları (Ziya Demirel)

Ekrem Buğra Büte – Selin Gürel – Ziya Demirel – Senem Erdine



Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Belgesel Film Ödülü: Kardeş Türküler ile 30 Yıl (Ayşe Çetinbaş, Çayan Demirel)

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film Ödülü: Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil) (Toprak Işık)

Mansiyon Ödülü: İnziva (Saim Güveloğlu)

Saim Güveloğlu – Can Merdan Doğa



Ankara Filmleri Yarışması

VEKAM Ankara Filmleri Ödülü: Bir Tutkunun Hikâyesi (Erhun Altun)

Ana Jüri / Diloy Gülün – Mahmut Fazıl Coşkun –

Hasibe Eren – Aslı Dadak – Osman Bayraktaroğlu



Seyfettin Tokmak

