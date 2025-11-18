Ölüme Koşan Adam, İlk Ön Gösterimini Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleştirdi

Gerilim, bilim-kurgu ve aksiyon türlerini ustalıkla harmanlayan Ölüme Koşan Adam (The Running Man), vizyon öncesi ilk kez Paribu Cineverse Kanyon’da 18 Kasım 2025 Salı günü düzenlenen özel ön gösterimle sinemaseverlerle buluştu. Edgar Wright’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölüme Koşan Adam’da Glen Powell, Josh Brolin ve Michael Cera güçlü bir oyuncu kadrosu olarak bir araya geliyor. Senaryosuyla çarpıcı bir toplumsal eleştiri sunan film, heyecan dozu hiç düşmeyen bir kaçış hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

