Edgar Wright’in yönettiği ve Glen Powell, Josh Brolin, Michael Cera ile Colman Domingo’nun oynadığı Ölüme Koşan Adam (The Running Man), 07 Kasım 2025’de UIP Filmcilik dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

The Running Man Televizyonun en çok izlenen programdır —yarışmacıların, yani Koşucular’ın, profesyonel suikastçılardan 30 gün boyunca kaçmaya çalıştığı ölümcül bir yarışma. Her hareketin kan susamış bir izleyici kitlesine yayınlandığı bu oyunda, her geçen gün nakit ödül de artar. Hasta kızını kurtarmak için çaresiz kalan işçi sınıfından Ben Richards, programın karizmatik ama acımasız yapımcısı Dan Killian’ın ikna etmesiyle son çare olarak bu oyuna katılır.