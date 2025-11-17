Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Program ve VisionIST Etkinlikleri Dopdolu

27 Kasım – 02 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun ve kısa film gösterimleri ve gösterim sonrası gerçekleşecek soru – cevap seanslarını Uluslararası Akademik Program ve VisionIST etkinlikleri ile zenginleştiriyor. VisionIst etkinlikleri İBB Beyoğlu Sineması’nın Pera Salonu’nda, Uluslararası Akademik Program ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek. Festivalin film gösterimleri ise Beyoğlu Atlas 1948 Sineması ile Caddebostan CKM Sineması’nda düzenlenecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.