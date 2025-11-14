Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz, Ön Gösterimini Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleştirdi

Gerilim ve suç türlerini illüzyon dünyasıyla buluşturan Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz (Now You See Me: Now You Don’t) filmi için 11 Kasım Salı akşamı Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda ön gösterim gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer’in oturduğu filmde Jesse Eisenberg, Woody Harrelson ve Morgan Freeman yeniden bir araya geliyor. Senaryosu Seth Grahame Smith, Michael Lesslie ve Rhett Reese imzası taşıyan yapım, vizyon öncesi ilk kez izleyiciyle buluştu. Serinin üçüncü filmi, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen Atlılar ekibinin genç illüzyonistlerle güçlerini birleştirdiği yeni bir macerayı konu alıyor.

Basın Bülteni

