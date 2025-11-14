Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında 21 Temmuz 1974 günü karşılıklı müdahale sonucu batan TCG Kocatepe (D354) muhribinin ve 54 deniz şehidinin hatırasını canlı tutmak maksadıyla gemiden kurtulan gazi personelin katkıları ile TCG Kocatepe adlı belgesel film, Vural Çavuşoğlu yönetmenliğinde hazırlandı. İlk gösterimi Kıbrıs Barış Harekâtının yıldönümünü 20 Temmuz 2025 Pazar günü Lefkoşe / KKTC Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu’nda yapılan belgeselin İstanbul Gösterimi KÜDENFOR himayesinde ANAMED (Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi) Konferans Salonu’nda 24 Kasım 2025 Pazartesi günü 14:00 – 17:00 saatleri arasında yapılacak.

Afiş

